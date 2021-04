Ferrero, arrivano gli stecchi Rocher e ghiaccioli con Estathé: l'azienda entra nel mercato dei gelati

Ferrero da l'assalto al mondo dei gelati confezionati. La multinazionale italiana specializzata in prodotti dolciari entra in un mercato che in Italia vale 1,9 miliardi di euro, e lancia gli stecchi, con Ferrero Rocher, nelle versioni Classic e Dark, Raffaello, e i ghiaccioli con Estathé Ice nei gusti limone e pesca. Cinque ricette distintive che, nel corso del mese di aprile, saranno presenti in tutti i canali della grande distribuzione. L'importanza dell'arrivo sul mercato di questi prodotti è sottolineata dal lancio internazionale degli stecchi che coinvolgerà contemporaneamente - oltre l'Italia - altri quattro Paesi europei: Francia, Germania, Austria e Spagna.

