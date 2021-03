Festa del Papà, le idee regalo su Amazon: dal kit per la birra fatta in casa ai migliori profumi

Manca sempre meno alla Festa del Papà del 19 marzo. Ecco alcune idee regalo per soprendere i vostri papà e non arrivare impreparati al giorno dell'anno a loro dedicato. Amazon, in occasione della Festa del Papà, ha lanciato delle offerte speciali, dalla tecnologia all'abbigliamento, con migliaia di articoli a prezzi super convenienti. E con Amazon Prime diventa tutto ancora più semplice, grazie alla consegna gratuita e i tempi d'attesa ridotti: il consiglio è di usufruire del mese di prova gratis per testare tutti i vantaggi del programma.

APPROFONDIMENTI AUGURI MAMMA Festa della Mamma, su Amazon tante idee regalo SHOPPING ONLINE San Valentino, idee regalo per lui e lei: le migliori offerte su... SHOPPING ONLINE Regali di Natale, i libri best-seller su Amazon

Festa del Papà: ecco le migliori idee regalo su Amazon

Stai cercando il regalo perfetto per il tuo papà? Ecco BrewBarrel BrauFässchen, il kit per fare della ottima birra artigianale in casa in modo semplice e veloce. Nessun bisogno di materiale extra, nel kit troverete tutto il necessario: basterà seguire la semplice guida illustrata passo dopo passo. Ideato dal rivenditore di birra fatta in casa numero uno in Germania che, con una ricca esperienza nella tradizione della birra artigianale, garantisce che solo i migliori ingredienti vengano inclusi in ogni kit. Questa splendida idea reaglo può essere vostra a un prezzo incredibile su Amazon.

Il rasoio è un oggetto indispensabile per ogni uomo. Perché non regalare al vostro papà uno dei più completi in circolazione (a un prezzo super conveniente su Amazon)? Il Tagliacapelli elettrico VESSTT ha una lama realizzata con finitura in acciaio inossidabile, in grado di realizzare una rasatura fluida e molto precisa. Il kit, utilizzato anche da professionisti, include: tagliabordi, tagliacapelli, rifinitore di precisione, rasoio per il corpo, rifinitore per naso/orecchie, 4 pettini guida (3, 6, 9,12 mm), stand di base, cavo di ricarica USB, spazzola per la pulizia e olio per lame.

Un grande classico della Festa del Papà è senza dubbio il profumo. E allora perché non reagalare Acqua di Giò Eau de Parfum di Giorgio Armani? Questo profumo non ha certo bisogno di presentazioni, una fragranza popolarissima e molto in voga fra gli uomini. Grazie ad Amazon potrete acquistarlo direttamente dal divano di casa vostra, regalando così al vostro papà un vero e proprio essenziale, un dono che non può non far piacere a ogni uomo.

E se avete voglia di stupire il vostro papà, su Amazon c'è quello che fa per voi: che ne dite di un portachiavi personalizzato con l'incisione della vostra foto più bella? La tua foto incisa al laser su un bel portachiavi rettangolare in stile piastrina militare, in metallo argentato cromato (grandezza 50 x 30 mm). Portachiavi Piastrina in Metallo Argentato Personalizzato con Incisione di Una Foto di Angolo del Regalo è su Amazon a un prezzo incredibilmente conveniente.

Ultimo aggiornamento: 18:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA