Fleurtje, lo storico veliero da 57 metri attracca a Castellammare

Il Fleurtje attracca a Castellammare. Lo storico veliero a tre alberi lungo 57 metri si trova all’interno dello Stabia Main Port. Dopo aver solcato le acque di Capri e Nerano il megayacht ha scelto la città di Castellammare per una pausa di relax e cultura voluta dagli armatori spagnoli che stanno trascorrendo le loro vacanze a bordo. Giro in scooter tra le vie del centro e shopping nelle boutique del corso per gli ospiti del veliero da 187 piedi.



Il mega yacht, costruito negli anni 60 e rimodernato nello scafo e all’interno l’ultima volta nel 2014, ospita a bordo 12 persone più nove di equipaggio. Originariamente di proprietà di John Carras, un magnate marittimo greco, la Caritas come fu chiamato lo yacht durante la sua costruzione, è poi appartenuto ad un cittadino olandese che amava navigare solo a vela. All’interno dello Stabia Main Port il veliero si distingue nonostante sia affiancato da altre lussuose imbarcazioni ospitate nella darsena stabiese.



Una folla di cuoriosi e appassionati ha già avvisato la mega imbarcazione il cui nome in olandese significa “piccolo fiore”. In realtà il Fleurtje di piccolo ha ben poco, maestosi gli interni così come il suo scafo. © RIPRODUZIONE RISERVATA