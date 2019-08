Formula 12: come funziona la dieta in box che fa dimagrire

uno strappo alla regola

L'estate volge al termine e, come ogni anno, la paura è quella di lasciarsi andare a tavola e bruciare in poco tempo il frutto di tanti, a volte troppi, sacrifici estivi. La soluzione? launa vera e propria filosofia che, basandosi su 12 punti, porta al benessere psicofisico partendo dalla nutrizione.Lo scopo di questa dieta è quello di cambiare la vita delle persone creando una 'coscienza alimentare', così da permettere a chiunque di raggiungere tranquillità e stabilità all’interno della sempre più frenetica vita quotidiana.consiste nell'applicazione di uno stile di vita sano e bilanciato, con soluzioni alimentari soprattutto equilibrate. Per il raggiungimento dell'obiettivo, il progetto delinea un insieme di sistemi per la perdita di peso, la lineaIl piano previsto dalla lineaprevede protocolli alimentari di 14 giorni, contenenti tutti i pasti da consumare in pratiche confezioni monodose, perfette dunque per essere mangiate quando non si è a casa, ma magari a lavoro.L'acquisto dei box alimentari è però soltanto il punto di partenza perché le persone che decideranno di affidarsi al metodopotranno godere della consulenza di un biologo nutrizionista che sarà sempre presente e disponibile per consigli e suggerimenti volti al perfezionamento della stesura del piano alimentare.Ildei piani alimentari Shock box per 14 giorni è di circaPer arrivare agli obiettivi prefissati,si affida così ache, coordinati, possono portare alla realizzazione del perfetto equilibio psicofisico, imprescindibile per il benessere dell'individuo.Vediamo, nello specifico, quali sono i 12 punti dellaUna condizione imprescindibile per un’alimentazione equilibrata è quella di non alterare in modo troppo brusco il livello di zuccheri nel sangue. Tenere la glicemia stabile e controllata è fondamentale per stare bene e per sentirsi energici: i picchi glicemici sono infatti tra i principali fattori responsabili della sonnolenza dopo i pasti, della carenza di attenzione e dell’aumento di peso.Per garantire al nostro organismo un apporto nutrizionale completo è fondamentale ruotare il più possibile le diverse fonti proteiche, privilegiando pesce, carni bianche, uova e proteine vegetali, mangiando in modo più saltuario carni rosse e latticini.Abbinare le fonti proteiche ai carboidrati ad alto indice glicemico (es. pane e pasta) è la formula giusta per il mantenimento dell'equilibrio. Le proteine sono infatti strategiche per non alterare il livello della glicemia nel sangue e aiutano a prolungare il senso di sazietà dopo i pasti. Ecco perché è molto importante inserirle sempre nei pasti.Per il raggiungimento del benessere è sempre importante non esagerare con il cibo. Fondamentale è quindi mettere in atto alcune 'strategie sazianti', piccoli accorgimenti che ci aiuteranno a non eccedere. Bere per esempio due bicchieri d’acqua prima di sederci a tavola; oppure iniziare il pasto dalle verdure può aiutarci infatti ad arrivare ai piatti principali meno affamati. Inoltre, quando possibile, è sempre meglio mangiare con calma e masticare bene prima di deglutire.: quello che fa la differenza è l’impatto che un alimento ha sui livelli di glicemia e sul nostro organismo. Cento calorie di pasta, ad esempio, attivano il metabolismo in maniera differente rispetto a cento calorie di frutta, nonostante il quantitativo calorico sia lo stesso. Quindi passare la giornata a contare la calorie è inutile e soprattutto snervante.La soluzione migliore è quella di suddividere la giornata in: colazione, pranzo, cena e due spuntini sono il numero giusto per evitare l’abbuffata e per tenere il metabolismo sempre in moto.Di primaria importanza sono anche gli. Nel corso delle nostre giornate è importante cercare di mangiare sempre più o meno alla stessa ora. Fare colazione a mezzogiorno o pranzare alle quattro di pomeriggio non aiuta il nostro metabolismo e soprattutto rende abbastanza difficile il raggiungimento dell'equilibrio.sono i tre macronutrienti che compongono la nostra alimentazione. Per il raggiungimento del benessere e per trovare il nostro indice di equilibrio, l'alimentazione non dovrà essere però sbilanciata a favore dell'uno o dell'altro e sarà fondamentale dare il giusto spazio a tutti e tre i macronutrienti, privilegiando i carboidrati semplici come frutta e verdura a quelli complessi come pane, pasta e pizza e i grassi insaturi a quelli saturi.Un’alimentazione sana, corretta ed equilibrata passa anche per scelte giuste fatte al momento giusto. Per questo motivo è fondamentale rispettare la stagionalità della frutta e della verdura e preferire sempree, quando possibile,Ogni tanto bisogna concedersi un, perchè in un corretto regime alimentare vanno inseriti tutti gli alimenti. L'unico accorgimento valido è quello di abbinare sempre le proteine, in modo tale da tenere sotto controllo il carico glicemico.per le nostre prestazioni psicofisiche e per la nostra linea. Molte ricerche hanno dimostrato che dormendo poco mangeremo di più e tenderemo ad ingrassare molto più facilmente. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, l'ideale sarebbea notte.è fondamentale per stare bene, per essere attivi e per mantenere la linea. Anche in questo caso però, non bisogna esagerare. Un allenamento eccessivo è infatti dannoso così come l’assenza di movimento.