Galatina diventa “città del pasticciotto”: la prelibatezza di frolla e crema è nata qui

Sarà Galatina la Città del Pasticciotto. Si è chiuso favorevolmente l’iter amministrativo presso l’Ufficio Nazionale Marchi e Brevetti che ha definito tale possibilità, anche in relazione al marchio Pasticciotto di Galatina®️.

L'amministrazione e il dolce



L’Amministrazione Comunale ha voluto in questo modo dotarsi di uno strumento di comunicazione che permetterà di rafforzare il legame identitario tra il dolce tipico cittadino ed il territorio. Un legame creato nel corso dei secoli attraverso l’operosità di maestri pasticcieri che hanno saputo conservare l’originalità della ricetta e che oggi ci permette di vantare una diffusa presenza di pasticcerie artigiane di alta qualità.

Le iniziative legate alla città

In questi giorni sono iniziate anche le iscrizioni alla neonata “Accademia del dolce”, associazione cittadina di pasticcieri che avrà, in accordo con l’Amministrazione Comunale, l’utilizzo del marchio. Verrà concordato un disciplinare di produzione che garantisca l’originalità e l’artigianalità del prodotto permettendo quindi di utilizzare apposite vetrofanie ed una comunicazione univoca che, nel rispetto di ogni singola produzione, racconti il territorio e la sua tradizione dolciaria.

Nel progetto rientra anche il lavoro per l’attribuzione della DE.CO (Denominazione Comunale) che è un riconoscimento a quei prodotti ritenuti “tipici”, o legati storicamente al luogo di produzione, con l’obiettivo di censire e valorizzare i prodotti agroalimentari e le tradizioni legate alla storia ed alla cultura del territorio, così da promuoverle e garantirne la sopravvivenza. L’insediamento della Commissione Comunale per la DE.CO ha dato il via anche a questo iter.

Il contest

Sarà bandito anche un concorso di idee per la definizione di un logo che accompagni la comunicazione sul Pasticciotto di Galatina®️ dando seguito ad una proficua collaborazione con il liceo Artistico di Galatina che ha già sviluppato delle interessanti proposte sul pasticciotto. «Siamo orgogliosi di consegnare alla Città il più utile strumento operativo mai realizzato per qualificare la nostra produzione dolciaria - dichiarano il sindaco Marcello Amante e Nico Mauro, Assessore alle Attività Produttive e Turismo - Una operazione unica, articolata e completa, nata con l’intenzione di coinvolgere il tessuto produttivo artigiano e fare della tradizione cittadina un veicolo di promozione turistica e sviluppo economico. L’effetto propulsivo che l’Amministrazione Comunale porrà in essere dovrà essere raccolto dal territorio, dalle attività commerciali tutte, dagli operatori del sistema turistico, dalle realtà associative che lavorano per dare lustro e visibilità alla Città. Galatina Città del Pasticciotto®️ e Pasticciotto di Galatina®️ siano per tutti noi una storia da raccontare ad ogni ospite, ad ogni visitatore».