Giappone, granchio da record: battuto all'asta a un prezzo incredibile. Ecco quanto è costato

Un granchio da record. Un granchio delle nevi gigante in Giappone ha raggiunto la cifra di 5 milioni di yen, l'equivalente di 38 mila euro, alla prima asta della stagione. L'evento si è tenuto sabato sera al mercato locale della città di Kanazawa, a nord ovest di Tokyo, racconta l'emittente pubblica Nhk.

Le cooperative ittiche della prefettura locale hanno stabilito un totale di sei criteri per i crostacei maschi di grandi dimensioni, tra cui il peso di un chilo e mezzo e la larghezza del guscio di almeno 14.5 centimetri, e delle 58 tonnellate pescate ieri solo l'esemplare battuto all'asta rispettava tutti i parametri. La prelibatezza - che è tipica dell'inverno nel Paese del Sol Levante è stata aggiudicata da uno chef locale che gestisce una sorgente termale.

Il prezzo, secondo il vincitore dell'asta, è un segnale di gratitudine per i pescatori che hanno attraversato un periodo di difficoltà durante la pandemia da Covid. Si tratta della seconda asta in Giappone che raggiunge un importo così elevato. Nel 2019, nella prefettura di Tottori venne aggiudicato per circa 5 milioni di yen. Per via della sua polpa delicata e l'alto valore nutrizionale, il granchio delle nevi è considerato un alimento di prima scelta per la cucina di alta fascia.