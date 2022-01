Giocattoli, aumentano le vendite: ecco i preferiti dai bambini

Il mercato italiano del giocattolo chiude il 2021 in crescita, segnando +9% rispetto al 2020 (e +2,1% sul 2019), dimostrando concretamente quanto l'atto del giocare sia fondamentale ed essenziale, soprattutto in un periodo come questo. Lo segnala Assogiocattoli, secondo i dati forniti dalla società di ricerche Npd.

Bene soprattutto a Natale. L'ultimo trimestre (ottobre\dicembre '21) registra un notevole +6,7% rispetto al precedente. I giochi in scatola e le costruzioni continuano a essere tra i prodotti più venduti, confermando il ritorno al gioco dei più grandi - i cosiddetti kidult - grazie a modalità di gioco in grado di intrattenere e divertire tutti eliminando ogni gap generazionale. Anche le bambole sono in cima alle classifiche di vendita, seguite dai prodotti collezionabili (Trading Card Game in primis), dai peluche, dai veicoli a ruote, dai supereroi e dai dinosauri. Il fatturato dei prodotti a licenza rappresenta il 26% del totale mercato e cresce del +14%. Le top 5 licenze del 2021 sono state Harry Potter, Me Contro Te, Disney Frozen, Super Mario e Bing.