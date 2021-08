Gusto Italia in tour a Matera tra degustazioni e ​spesa alternativa

La decima tappa di “Gusto Italia in tour” lascia la costa per raggiungere l’affascinante Matera, la città Patrimonio Mondiale Unesco.

Da giovedì 2 a domenica 5 settembre in via Luigi Lavista, accanto ai Sassi e a piazza Vittorio Veneto, continua il viaggio virtuale attraverso le eccellenze del food e dell’artigianato del Centro Sud Italia.

Migliaia di visitatori hanno applaudito alla nostra idea, durante il calendario che ha attraversato la Campania, ma che è partito il primo luglio scorso da Potenza. Con grande orgoglio Gusto Italia in tour sbarca questa settimana nella città dei Sassi», ricorda Giuseppe Lupo, presidente di Italia Eventi.

L’inaugurazione è prevista per giovedì, alle ore 10, e darà il via ad un’occasione unica per degustare eccellenze ma anche per fare una spesa alternativa, un format che archivia la vecchia idea di sagra o di festival di street food.

L’evento è organizzato e promosso dall’Associazione Italia Eventi, patrocinata dall’Unoe Unione nazionale Organizzatori di eventi, realizzato in collaborazione con i Comuni ospitanti e le Unpli regionali.