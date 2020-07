Hard Rock Cafe, l'omaggio a tutti i bambini del mondo: il Kids Menu gratis fino a 10 anni

Ultimo aggiornamento: 16:02

Con la chiusura estiva delle scuolelancia una promozione speciale per premiare i suoi piccoli fan per la determinazione e resilienza con cui hanno affrontato un insolito anno scolastico offrendo loro un pasto gratuito. Da oggi e fino al 31 luglio, nelle Little Roxtars™ di età pari o inferiore a 10 anni potranno gustare gratuitamente un pasto selezionando i piatti dal Kids Menu. Per partecipare alla promozione a tempo limitato basterà acquistare un entrée per adulti.Il Kids Menu Hard Rock Cafe offre una deliziosa selezione anche per i palati più esigenti, e include i famosi Hard Rock Buddy Jr’s Cheeseburger, Razzi’s™ Crispy Chicken Tenders, Skiddley's™ Not-So-Diddly Chicken Breast e Styler’s Twisted Mac & Cheese, accompagnati da un gustoso contorno a scelta tra patatine fritte, frutta fresca e verdure. I genitori potranno essere contenti anche delle opzioni più light disponibili, tra cui il Kid's Salad Chillin' With Chicken preparato con verdure fresche miste e pollo a dadini, o il Monterey Jack e formaggio cheddar servito con bastoncini di carote e condimento a scelta.“Le location Hard Rock Cafe rappresentano un luogo dove riunire le famiglie e contribuire a creare ricordi che rimangono nel tempo. Offriamo alle famiglie l’opportunità di uscire dalla routine e trascorrere momenti indimenticabili in un ambiente sicuro” - dichiara Stephen K. Judge, President of Cafe Operations per Hard Rock International - “Siamo orgogliosi di offrire, per tutto il mese di luglio, alle piccole Roxtars un pasto gratuito per mostrare loro quanto siano “rock” e allo stesso tempo supportare un'esperienza condivisa e divertente per tutta la famiglia!”Hard Rock Cafe assicura ai genitori l’osservanza di tutte le precauzioni necessarie per garantire la salute e la sicurezza degli ospiti. Hard Rock International ha collaborato con organizzazioni di salute pubblica e sicurezza di fama mondiale come EcoSure, una divisione Ecolab e NSF International, precedentemente nota come National Sanitation Foundation, per garantire che le sue proprietà siano SAFE + SOUND, soddisfacendo i più alti standard di sicurezza, igiene, gestione degli alimenti e formazione dei dipendenti. L’avanzato protocollo di sicurezza SAFE + SOUND prevede per tutti gli ospiti dei locali e i membri del team, uno screening della temperatura termica all'avanguardia e non invasivo prima di entrare, misure di distanziamento sociale e maschera protettiva per tutti i membri del team.