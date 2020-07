Dalle camere alla piscina sul tetto: in Vietnam il primo hotel placcato tutto in oro

Il primo hotel al mondo placcato tutto in oro ha aperto le sue porte in Vietnam. Dalla facciata esterna, ai rivestimenti interni, dai soffitti ai sanitari del bagno, fino alla piscina a sfioro sul tetto.

Tutto gold. All’hotel Dolce Hanoi Golden Lake persino le tazzine di caffè sono ricoperte d’oro.

Per questo hotel a cinque stelle, che sostiene di essere la prima proprietà al mondo rivestita con piastrelle d’oro, ci sono voluti 11 anni di lavoro. Si trova sul lago Giang Vo, nel centro della capitale vietnamita.

La proprietà di 400 camere e 25 piani funzionerà con il marchio American Wyndham Hotels. I prezzi partono da 250 dollari a notte per le camere, mentre il prezzo per gli appartamenti in affitto costano 5.200 dollari al metro quadrato. E persino gli ascensori sono a 24 carati.

