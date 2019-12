​Hotel spagnolo presenta l'albero di Natale più costoso del mondo

L'albero di abete più costoso di Natale si trova nella hall del Kempinski Hotel Bahía, vicino alla città di Marbella, Spagna. Le decorazioni che lo adornano hanno un valore di circa in 13 milioni di euro e il record è già stato riconosciuto dal Guinness dei primati. Si tratta di diamanti rossi, neri, bianchi e rosa, pietre preziose, tra cui uno zaffiro a 4 carati, gioielli firmati e uova di pavone e struzzi di cioccolato e struzzo stampati in 3D. Il gioiello più prezioso di questo albero è un diamante ovale rosso che costa circa 5 milioni di euro.







L'abete è stato decorato a fine novembre dal designer britannico Debbie Wingham, con la collaborazione di rinomati marchi di gioielli come Cartier, Van Cleef & Arpels, Bulgari e Chanel. I funzionari dell'hotel promettono di mantenerlo nella hall fino al 29 dicembre.



Finora l'albero di Natale più costoso si trovava nell'hotel Emirates Palace ad Abu Dhabi. È stato installato nel 2010 e la sua decorazione ha un valore approssimativo di 11 milioni di dollari. Ultimo aggiornamento: 17:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA