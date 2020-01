Ibrahimov-Ice, a Milano arriva il gusto di gelato dedicato a Zlatan

Zlatan Ibrahimovic torna protagonista in serie A e a Milano arriva un gusto di gelato a lui dedicato. Firmando il suo primo gol in rossonero contro il Cagliari sette anni dopo l'ultima volta confermando il talento di un campione riconosciuto non solo dai suoi tifosi ma da tutti gli appassionati di calcio. Il fuoriclasse svedese di orgini slave dopo l’ultima l’esperienza in MLS al Los Angeles Galaxy torna in Italia e al Milan confermando un amore mai sopito per il campionato Italiano e per la città di Milano.

E proprio a Milano l’agri-gelateria Gusto 17 celebra il ritorno di Zlatan con un gusto di gelato a lui dedicato: Ibrahimov-Ice. Il Gusto Z, nato da un’idea di Rossella De Vita uno dei Founder di Gusto 17, è un mix di sapori che fondono e celebrano le origini sia svedesi che balcaniche di Zlatan Ibrahimovic: il risultato è una crema di Kanelbullar, tipiche brioche svedesi aromatizzate con cannella e cardamomo a cui è stato aggiunto un sentore di Rakija, un brandy molto popolare nei paesi balcanici ottenuto dalla distillazione di diversi tipi di frutta.

Un mix di eleganza e tocchi strong che si fondono creativamente in un gusto che intende rappresentare origini e stile calcistico di Zlatan Ibrahimovic e che sarà in grado di stupire e far innamorare i palati di tutti, proprio come le prodezze con cui il campione ora in forza al Milan incanta tutti gli appassionati di calcio. Il gusto dedicato a Zlatan - l’Ibrahomiv-Ice - sarà disponibile a partire dal 13 Gennaio da Gusto 17, l’agrigelateria milanese inserita nella Guida Gelaterie d'Italia del Gambero Rosso come una tra le migliori gelaterie artigianali d'Italia con due coni.

Ultimo aggiornamento: 22:34

