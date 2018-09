Mercoledì 19 Settembre 2018, 15:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il primo primo Big Mac vide la luce il 20 settembre 1968: in 50 anni il panino con due fette di carne il pane ricoperto di sesamo, le cipolle, i cetriolini sottaceto, il formaggio, la lattuga e la salsa speciale, venduto per la prima volta a 45 centesimi di dollaro ha riscritto la storia dell'alimentazione.Il Big Mac è identificato con il modo veloce di mangiare un prodotto standardizzato a un prezzo molto contenuto. Ha sollevato, naturalmente, negli anni, molte polemiche ed è stato associazio al cibo spazzatura.Tuttora se ne consumano al mondo milioni di pezzi al giorno, solo in Campania 4.000!In Italia ogni anni ne vengono mangiati 20 milioni.