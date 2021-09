In autunno Anacapri punta al Green: vacanze trekking sul Monte Solaro

Anacapri tende al green, e a Monte Solaro che domina l’intera isola raggiungendo un’altezza di 589 metri si farà vacanza quest’anno anche in autunno. Una proposta al turismo alternativo a quello estivo che prevede passeggiate nel verde, percorsi tra itinerari nascosti e sconosciuti, nella flora spontanea caprese che cresce sul monte come il mirto il corbezzolo, i ciclamini e centinaia di specie arboree tra le più sconosciute.

APPROFONDIMENTI L'EVENTO Torna #CapriFashionRooms, in vetrina ​le collezioni dei giovani... IL TURISMO Il Monte Solaro di Capri premiato da Tripadvisor LA BELLEZZA Capri insolita con l'arrampicata in montagna per il programma Rai

Dopo il riconoscimento ottenuto da TripAdvisors, come il 2021 Traveller's Choice, Monte Solaro continua con le sue iniziative autunnali dove la natura sarà l'unica protagonista per consentire agli amanti della natura che si inerpicano lungo le fiancate che vanno da Cetrella sino alla Migliera. Ovviamente sulla sommità del monte sarà allestito un campo base per la sosta sulla terrazza della Canzone del Cielo con un’area di ristoro, sala briefing, l’osservatorio panoramico, la stazione meteo ed escursioni guidate, in aggiunta, una serie di servizi che saranno destinati a quei turisti che scelgono Monte Solaro per ammirare l’isola dall’alto e dedicarsi al trekking, al relax e al benessere immersi nella natura caprese.