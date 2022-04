L'aceto De Nigris 1889 diventa marchio storico

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha conferito al gruppo De Nigris il prestigioso riconoscimento di “Marchio Storico di Il Nazionale” a coronamento di un percorso lungo 130 anni che ha visto l’azienda diventare il punto di riferimento a livello nazionale ed internazionale di grandi produzioni simbolo del Made in Italy come l’aceto balsamico di Modena.

Nata nel 1889, la De Nigris attualmente rappresenta il 27% delle esportazioni di aceto italiano e il 24% della produzione di Aceto Balsamico di Modena Igp, con oltre 250 dipendenti dislocati nei 3 stabilimenti di San Donnino (RE) Carpi (MO) e Caivano (NA).

"Questo riconoscimento ci rende orgogliosi e ci riempie di responsabilità perché siamo l’unica azienda del settore a vedersi riconosciuta quale eccellenza del nostro Made in Italy, che ha saputo distinguersi in questi decenni non solo per qualità, ma anche per stile e creatività" sottolinea Armando de Nigris, Presidente del Gruppo