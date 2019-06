Una notte con la Ferrari: la Piazzetta di Capri si tinge di rosso

Martedì 18 Giugno 2019, 12:27 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2019 12:55

La casa automobilistica di Maranello inaugura il suo Tour Cavalcade 2019 in Campania trasformando la fisionomia della Piazzetta di Capri. Per la prima serata evento, della manifestazione Ferrari Cavalcade 2019, il salotto del mondo è stato completamente trasformato.Tavoli bianchi sin dal pomeriggio di ieri e tappeti rossi per accogliere i 100 top clients internazionali che da oggi faranno tappa prima a Benevento, poi domani a Salerno e in Costiera, per terminare a Napoli, con base di riferimento l’isola di Capri, dove si terranno altre cene di gala, fino a venerdì in cui le rosse sfileranno in parata tra Capri e Anacapri.Un look davvero suggestivo quello della Piazzetta ieri sera, tra luci rosse e il celebre simbolo del cavallino rampante proiettato al centro, che ha attratto tanti appassionati della casa di automobili di lusso a scattare foto e video con lo smartphone alla mano, agli angoli della Piazzetta. Una cena organizzata con eleganza e maestria dallo chef del Grand Hotel Quisisana Stefano Mazzone, il quale insieme a tutto lo staff dell’Hotel che ospita l’evento, è riuscito a deliziare gli ospiti con un menu a base di tutti i sapori della Campania Felix. Ad accompagnare il banchetto Ferrari, come sottofondo, le arie operitsiche più famose che hanno riecheggiato dalle voce di tenori e soprano, dai balconi del Municipio, fin poi alle note di un quartetto Jazz, dal corner del Piccolo.