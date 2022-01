Lego, in arrivo un mappamondo da 2.585 pezzi: si illumina al buio. È stato scelto così

Ha tutte le caratteristiche di un classico mappamondo, più due assolutamente imperdibili: è fatto interamente di mattoncini Lego e si illumina al buio. Ecco l'ultima trovata dell'azienda danese.

Il mappamondo Lego dovrebbe essere messo sul mercato dal prossimo mese di febbraio dopo che gli appassionati lo hanno scelto in un'apposita piattaforma, Lego Ideas. Il modello risultato vincitore è quello del francese Guillaume Roussel, che si è ispirato ai racconti di Jules Verne: «Ho pensato a qualcosa di creativo, educativo e coinvolgente».

Come riporta l'Independent, il mappamondo di Lego è alto 40 centimetri, largo 30 e ha un diametro di 26. I pezzi totali da assemblare sono 2.585, compresi diversi accessori 'applicabili' sulla mappa. Il prezzo di mercato non è di certo irrisorio: 175 sterline (circa 210 euro). Come ogni mappamondo, il globo può girare intorno all'asse.