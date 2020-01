​Lotteria Italia: venduti 6,7 milioni di biglietti, distribuiti 750mila euro con i premi giornalieri. Roma in testa alle vendite

​Lotteria Italia: venduti 6,7 milioni di biglietti, distribuiti 750mila euro con i premi giornalieri. Il dato di vendita dei biglietti della Lotteria Italia è sostanzialmente stabile rispetto all’edizione precedente: nel 2018, erano stati venduti 6,9 milioni di tagliandi. Al top delle vendite c’è anche quest’anno il Lazio con circa 1,3 milioni di tagliandi, il 20% del totale nazionale. Tra le singole province emerge il dato di Roma che supera anche quest’anno il milione di biglietti. Su Leggo.it l'estrazione in diretta dei biglietti vincenti.

Sono circa 6,7 milioni i biglietti venduti nell’edizione 2019 della Lotteria Italia, con una raccolta prossima ai 34 milioni di euro, e sono stati distribuiti premi giornalieri per 750.000 euro, comunicati nel corso della trasmissione televisiva “Soliti Ignoti - Il Ritorno”. Il dato di vendita è sostanzialmente stabile rispetto all’edizione precedente: nel 2018, erano stati venduti 6,9 milioni di tagliandi.

Al top delle vendite della Lotteria Italia, spiega Agipronews, c’è anche quest’anno il Lazio. Nella regione sono stati venduti 1.324.870 tagliandi (il 20% rispetto ai 6,7 milioni del dato nazionale), anche se rispetto all’anno scorso si registra un calo del 5%. Segue a stretto giro la Lombardia, che si attesta a quota 1.145.490 (-2%). L’Emilia Romagna, con 647.260 tagliandi staccati (-2,8%), si piazza sul terzo gradino del podio, di un soffio davanti alla Campania, che si ferma a 605.380, ma che a differenza delle regioni che la precedono fa segnare un +2,9% rispetto all’anno scorso. Tra le singole province emerge il dato di Roma, che supera anche quest’anno il milione di biglietti (1.035.240), ma anche il totale segna un 5,5% di decremento rispetto alla scorsa edizione.

«L’estrazione sarà effettuata in seduta pubblica, sotto il controllo del Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita presso la sede dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Piazza Mastai, alla presenza della Guardia di Finanza e dei rappresentanti di categoria dei consumatori. Questa sera, nel corso della trasmissione Rai “Soliti ignoti – il ritorno”, verranno annunciati i biglietti vincenti, i premi di prima categoria, di cui il primo da 5 milioni di euro. Gli eventuali premi di seconda e terza categoria verranno stabiliti dal Comitato, nel numero e nell’importo, poco prima dell’inizio della trasmissione».

