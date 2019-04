Mars offre lavoro: «Cerchiamo assaggiatori di cioccolato». Ecco come candidarsi

Sabato 13 Aprile 2019, 22:33 - Ultimo aggiornamento: 14 Aprile, 08:16

La multinazionaleè alla ricerca di uno stagista retribuito e la mansione è molto particolare: «». L'offerta arriva in occasione dell'iniziativa World’s Sweetest Internship 2019 e rappresenta un'occasione imperdibile per tutti i golosi del mondo.La sede di lavoro è a, dove il candidato sarà chiamato a svolgere diverse mansioni: incontri con gli esperti di marketing e business, visite nei reparti produttivi e soprattuttoTra i requisiti richiesti, lautilizzati per i vari dolciumi, oltre a spirito imprenditoriale, conoscenze digital e capacità di gestione dei social.Per candidarsi c'è tempo fino al 20 maggio 2019. Oltre allo stipendio, il candidato selezionato riceverà anche unaGolosi di tutto il mondo, via ai curriculum.