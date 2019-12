Nutella Biscuits, Matteo Renzi e il mistero della confezione a tubo: ecco il perché

Matteo Renzi mostra su Twitter una, ormai preziosa, confezione di Nutella Biscuits. Tutta Italia è impazzita per questi biscotti ripieni di Nutella al punto che sono diventati introvabili nei supermercati dove continuano ad andare a ruba e si registra sempre il tutto esaurito.

Salvini attacca Nutella: «Usa nocciole turche, mangio italiano». Bufera social

L'ex premier mostra con orgoglio la foto dei preziosi biscotti sul suo account Twitter, proprio dopo la polemica montata da Salvini sulla provenienza estera delle nocciole usate per fare la golosa crema della Ferrero. Sul pacco di biscotti però sono nate molte domande, i più attenti, infatti, hanno notato che i biscotti in questione si trovano in un tubo, confezione ben diversa da quella apparsa su tutti gli scaffali dei supermercati italiani.



La risposta è presto detta. Questo pacchetto sarebbe infatti disponibile solo all’estero e in alcuni selezionati punti vendita italiani in cui viene testata la nuova confezione. Renzi quindi, o avrebbe acquistato il prodotto fuori dall'Italia, oppure si è imbattuto in uno di quei ristretti punti vendita.