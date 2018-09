Migliori pizzerie d'Italia, trionfano Pepe e Padoan

Giovedì 20 Settembre 2018, 15:51 - Ultimo aggiornamento: 20-09-2018 16:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono di(Pepe in Grani) e(I Tigli) le migliori pizze d'Italia. A decretarlo è la guida "Pizzerie d'Italia" di Gambero Rosso, presentata quest'oggi a Napoli. Pepe e Padoan, le cui pizzerie si trovano rispettivamente a, sono in cima alla classifica a pari merito con una valutazione di 96/100 e tre "spicchi", che in questa competizione sostituiscono le tradizionali "stelle". Seguono Renato Bosco ed Enzo Coccia (entrambi a 94/100). Gabriele Bonci è invece al vertice degli interpreti della pizza in teglia con 95/100.I voti prendono in esame tre voci fondamentali: pizza (impasto, lievitazione, stagionalità dei topping, equilibrio dei condimenti), servizio (che include anche la proposta del beverage e la capacità del personale di sala di gestirla) e ambiente. La regione con il maggior numero di tre spicchi è la(13), al secondo posto la(12), terzo posto per ilcon 8 che è, inoltre, regione leader per la pizza in teglia con ben 3 rotelle.