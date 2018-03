Moto ferma in box: come funziona l'assicurazione

Martedì 13 Marzo 2018, 12:40 - Ultimo aggiornamento: 13-03-2018 12:41

Un uso stagionale della moto è una scelta comune, in molti casi obbligata per via del clima e delle condizioni meteo, e capita spesso quindi che le due ruote restino ferme in box per mesi., e come ci si può regolare per ottimizzare i costi?La prima cosa da tenere presente quando si parla di costi assicurativi è che l’arma vincente per risparmiare resta, come in tutti gli acquisti, il confronto. La copertura RC obbligatoria può essere completata con garanzie accessorie per il mezzo o per la persona che hanno costi ed estensioni diverse in base alle caratteristiche della moto e alle singole offerte. Se ne rende immediatamente conto chi compara online le assicurazioni moto più convenienti su siti come Assicurazione.it , e scopre come è possibile ottenere facilmente un prodotto personalizzato, senza pagare per servizi che non si utilizzano e senza rinunciare a tutele importanti. Nel momento in cui si selezionano le compagnie per confrontare più di un preventivo si scopre anche che in diversi casi è possibile ottenere polizze moto sospendibili, che consentono un reale risparmio sul premio.Se all’arrivo dell’inverno si sceglie di chiudere la moto in box e passare alle quattro ruote fino alla primavera, può essere molto conveniente avere un’opzione di sospensione della polizza che congeli il premio e consenta di sfruttarlo più avanti, prolungando la durata della copertura assicurativa. Questo di norma è possibile quando il periodo di sospensione dura almeno 30 giorni. L’opzione di sospensione è offerta da diverse compagnie, e nel caso delle polizze on line spesso il cliente può sospendere e riattivare la polizza più volte in modo autonomo, dalla propria area personale. La compagnia stabilisce se e quando applicare commissioni o costi aggiuntivi per la riattivazione, ma tutto deve essere ben chiaro da contratto. Ovviamente durante il periodo di sospensione è vietato circolare. Vale sempre l’Articolo 193 del codice della strada che regola l’obbligo dell'assicurazione di Responsabilità Civile e stabilisce le sanzioni applicate a chi guida senza un contratto di assicurazione valido e attivo. Durante il periodo di sospensione della polizza nessuna compagnia garantisce tutele e risarcimenti in caso di utilizzo del mezzo, ma alcune assicurazioni, Genialloyd ad esempio, offrono al cliente la continuità della copertura Furto e Incendio, valida anche durante la sospensione a patto che la moto sia custodita al sicuro chiusa in box.E cosa accade invece quando la moto è in disuso, è rimasta in strada dopo un incidente o è stata rubata? I veicoli "in sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate" sono considerati in circolazione e devono essere sempre assicurati ("D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973, art. 2, comma 1, contenente il regolamento esecutivo della L. n. 990 del 1969") a meno che non si possa provare che sono totalmente inidonei alla circolazione e ridotti allo stato di rottame. Su questo argomento è possibile leggere la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione il 2 settembre 2008 . Se un veicolo è ridotto a rottame il proprietario può non rinnovare l’assicurazione ma deve farlo rimuovere dal suolo pubblico. Se è diventato inutilizzabile dopo un incidente non può comunque restare in strada senza assicurazione, e va rimosso entro massimo 30 giorni. Può infatti aggiungersi la sanzione per abbandono di rifiuti pericolosi. Se la moto è stata rubata farà fede la data della denuncia del furto ai Carabinieri per sollevare il proprietario da eventuali sanzioni per l’abbandono in strada. Se infine la moto in disuso viene conservata in box si può smettere di assicurarla se non la si utilizza per circolare ma sarà necessario rimanere in regola con il pagamento del bollo per il semplice possesso.