International coffee day 2021: Nespresso lancia «Vertuo Carafe»

In occasione dell'international coffee day, Nespresso lancia un nuovo formato di caffè, dedicato alla condivisione «Vertuo Carafe», in collaborazione con Squadrati.

Una capsula per un risultato in tazza che si ispira ai nuovi trend di caffè, si tratta del nuovo metodo di estrazione Carafe pour over style, un formato da 535ml pensato per gustare il caffè tutte le volte che si desidera, caldo, lungo e sempre disponibile, ma soprattutto per momenti di condivisione, dato che una sola capsula può offrire 2 tazze mug da 230ml oppure 10 tazze da 40ml, il tutto premendo semplicemente un pulsante.

A un anno esatto dal lancio di Vertuo, il sistema innovativo che permette di preparare cinque diverse lunghezze in tazza, Nespresso ha coinvolto Squadrati, società di ricerche e studi semiotici di mercato, per indagare su come sta cambiando il rituale del caffè per gli italiani, e quali i formati e i momenti di consumo preferiti.

L'analisi rivela che l'82% di chi beve caffè rispetta la tradizione e dunque preferisce il classico caffè ristretto all'italiana, ma che, in base ai vari momenti della giornata, si preferiscono delle alternative, come il caffè lungo, doppio o il mug.

Quello del caffè è un vero e proprio rito, un momento fortemente radicato nelle abitudini degli italiani. L’espresso viene associato, dal campione intervistato, a quei momenti della giornata in cui si sente il bisogno di ricaricare le energie, mentre i formati di caffè più lunghi vengono invece associati ai momenti di relax e tranquillità in cui prendersi del tempo per sé stessi.

Nell’indagine Nespresso/Squadrati è stato analizzato come le nuove tendenze di consumo di caffè stiano sempre più influenzando le abitudini degli italiani e quale sia la loro propensione ad adottarle in un futuro prossimo.

La tendenza Nord-Europea/Americana di consumare il caffè lungo nelle mug è una tendenza che il 40% degli intervistati segue già o ha intenzione di adottare in futuro.

Da circa il 70% degli intervistati è emersa una crescente attenzione alla sostenibilità, sostituendo i bicchierini di plastica, con tazze mug e thermos riutilizzabili.



È emerso, infine, il desiderio di scoprire nuovi sapori, associato alla tendenza degli specialty coffee, sempre più diffusi in Italia, infatti circa il 67% degli intervistati sostiene di aver adottato le varianti.