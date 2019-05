Notti tra drink e strip tease il night 2.0 resiste alla crisi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 22 Maggio 2019, 07:59 - Ultimo aggiornamento: 22-05-2019 08:57

C'è ancora vita sul pianeta night club. Ma il Rose my club è una sorta di rinoceronte di Giava: specie in via di estinzione. Si tratta dell'ultimo locale di lap dance rimasto ancora aperto a Napoli (dopo la recente chiusura del Club 21). Una vera e propria rarità. Capace di sopravvivere alle mode, ai tempi e a internet, che ha letteralmente rivoluzionato il mondo dell'hard invertendo clamorosamente le mode di giovani e meno giovani. E invece no: 6 giorni su 7 (la domenica è festa) in via Chiatamone - esattamente alle spalle del Lungomare - si apre quella porticina a vetri neri e alle spalle si popola il mondo del Rose.Sono almeno 8-10 ragazze quelle che ogni sera, a partire dalle 11 e fino alle prime luci dell'alba, si alternano sul palco del locale per intrattenere il pubblico che, a dispetto dei tempi che corrono, non manca. Con una debita premessa: un tempo il 90% dei presenti era habitué. Napoletani che affollavano la pista e trascorrevano la propria notte sui divanetti tra gioco del dollaro e qualche cocktail in dolce compagnia.