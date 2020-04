Nutella: il 20 aprile 1964 il primo barattolo della crema spalmabile più famosa al mondo

Tanti auguri alla Nutella. La crema di cacao e nocciola più famosa al mondo festeggia oggi un anniversario speciale. Era il 20 aprile 1964 quando veniva messo sul commercio il primo barattolo del prodotto dolciario targato Ferrero che accompagna i momenti belli ma anche quelli tristi di milioni di famiglie. Nata come dolce dei poveri nel bel mezzo del boom economico ha scatenato un vero e proprio fenomeno sociale. In fondo, «che mondo sarebbe senza Nutella».



Sulle fette di pane o anche a cucchiaiate, nella versione maxi o negli iconici bicchieri, accontenta la maggior parte dei consumatori. L'industria dolciaria piemontese Ferrero di Alba (Cuneo) l'ha ideata a partire da una precedente crema denominata Pasta Giandujot e poi SuperCrema. Il nome deriva dal sostantivo nut, che significa «nocciola» in inglese, e il suffisso italiano ella. Rappresenta la crema spalmabile più venduta al mondo, con una produzione di 365mila tonnellate l'anno. Storici anche gli spot che l'hanno pubblicizzata.

Negli anni in molti hanno cercato di eguagliare il gusto e l'aspetto della Nutella, ma a oggi continua a non avere concorrenti. Il "compleanno" è finito in tendenza su Twitter con circa 17mila tweet in Italia. «Amica carissima delle mie giornate tristi, come te nessuna. Scusami se ti ho messa su una fetta di pane invece di mangiarti col cucchiaio», scrive un utente.



«Non mi ha mai fatto impazzire la Nutella. Tuttavia, mi ritrovo ogni volta a dover vuotare il barattolo di mia sorella, nonostante le dica ripetutamente di non comperarla che le fa male. Cosa non si farebbe per amore verso i propri familiari...», scrive ironicamente un altro.



@chiaralessi 20 aprile 1964

Negli stabilimenti Ferrero di Alba veniva prodotto il primo vasetto di Nutella

Geniali prodotto che ci hanno migliorato la vita...soprattutto durante la quarantena... pic.twitter.com/9JV06jZyDm — luigi marino (@profluigimarino) April 20, 2020

