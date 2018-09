Sorpresa! L'olio di cannabis cura cani e gatti

Venerdì 28 Settembre 2018, 07:30

Già diffuso negli Stati Uniti, l'olio di cannabis legale arriva in Italia e permetterà ai padroni di cani e gatti di curare i propri animali domestici. La novità è stata introdotta nel nostro Paese da Weedentity, la prima startup italiana, creata da quattro giovani imprenditori napoletani under 40, che lancia luso aromaterapico del cannabidiolo. L'olio per la pet therapy contiene il 5% di CBD, un principio attivo naturalmente presente nelle piante di cannabis, che ha proprietà antinfiammatorie e antiossidanti, per combattere e prevenire stati di ansia, panico o insonnia. È indicato soprattutto per la cura di cani che manifestano comportamenti aggressivi o di gatti sterilizzati per un migliore decorso post operatorio.Gli oli sono prodotti in Svizzera con metodi naturali che escludono luso di pesticidi o sostanze chimiche, hanno unorigine al 100% vegetale e provengono da coltivazioni biologiche indoor e sono esportati da una società lussemburghese. Sono testati due volte e analizzati da laboratori svizzeri e, una seconda volta, da laboratori italiani certificati dal ministero della salute.