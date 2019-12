Paolo Fox Oroscopo 2020 a Domenica In: le previsioni per l'anno nuovo e i segni più fortunati

Speciale Oroscopo 2020 a Domenica In, dove Paolo Fox ha fatto le previsioni segno per segno soffermandosi anche sui profili degli ospiti di Mara Venier che di volta in volta rappresentavano lo Zodiaco. Quattro blocchi presentati dalla padrona di casa e intervallati dalle interviste ai personaggi dello spettacolo intervenuti per l'ultima puntata del 2019 del contenitore domenicale di Rai Uno. Tra i segni più fortunati ci sono quelli di Terra (Vergine, Toro e Capricorno), che constateranno l'arrivo di importanti novità. Guadagni importanti, invece, per i Segni di Fuoco.

TORO

I Toro sono una risorsa perché amano la vita e la stabilità. Il Toro è tra i segni favoriti e in amore avrà il via libera. E poi si parla anche di qualcosa che riguarda la casa, come un'acquisizione o un trasferimento. «Questo è un anno in cui vorrete godere delle cose più belle della vita», assicura Fox. Sul lavoro si ha la voglia di cambiare e fare nuove esperienze.

BILANCIA

Qualche preoccupazione e qualche dubbio, soprattutto all'inizio dell'anno. Avete la netta sensazione di essere da soli nel portare avanti certe imprese. Con Saturno dissonante la vera fatica è legata alla consapevolezza che avete delle grandi cose da portare avanti e che potete contare su poche persone. Non avrete più peli sulla lingua perché questa formalità non c'è più. Successo dalla metà di dicembre. E poi si rivolge a Mara Venier, che è della Bilancia: «Hai qualche preoccupazione, ma potrebbero proporti di condurre il Festival di Sanremo».

CAPRICORNO

Avendo Giove e Saturno nel segno siete ancora più determinati a tagliare con chi non volete più avere a che fare. È uno dei segni più forti di quest'anno e non dovete lasciarvi scappare un'occasione soprattutto in primavera. L'evento planetario di Giove e Saturno nel segno non avveniva da 60 anni e questo porta all'anno della liberazione. In amore si può decidere di andare a convivere.

SAGITTARIO

Il Sagittario è come un gatto, ti segue se rispetti la sua indipendenza. Quest'anno bel cielo anche per i guadagni e grandi risultati a fine anno con il transito di Saturno che proteggerà per altri due anni. Si può parlare dunque di un triennio di fortuna.

LEONE

Questo è un anno in cui molti riusciranno a scalfire il vostro cuore, se non sono già riusciti. Il 2020 è un anno che conferma quello che già avete fatto nel 2019. Chi ha un ascendente in Leone può anche guadagnare un sacco di soldi. Bellissimo il transito di Venere in primavera. A fine anno, Saturno e Giove in opposizione porteranno a grandi tagli.

PESCI

Grande anno per i Pesci, che avranno favorevoli soprattutto i primi mesi. C'è una Venere un po' particolare tra aprile e giugno, un periodo un po' strano per i sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro abbiamo una buona fine dell'anno. Vi regalerete qualcosa di bello e darete anche agli altri. Unica raccomandazione è quella di non dire bugie perché a volte lo fate per togliervi dall'impiccio e non discutere.

ARIETE

Si parte con tanta fatica e delle difficoltà in amore. È difficile vedersi e quando si sta insieme non è semplice trovare l'intimità. Il nuovo transito di Venere da aprile porta però tanta energia. I mesi di aprile, maggio e giugno sono importanti per i contratti e i rinnovi. Tutta l'esperienza maturata negli ultimi tempi sarà d'aiuto ma occhio alla fretta. Giove e Saturno favorevoli da dicembre. Inizio agitato, ma metterete a posto tante cose.

GEMELLI

Questo è l'anno giusto per dare spazio ai sentimenti e consacrare un amore. Venere da aprile ad agosto sarà nel vostro segno zodiacale. «Fate che siano conoscenze importanti. A volte vi circondate di persone perché non volete stare soli. Siate selettivi», raccomanda l'astrologo. Riuscirete a risolvere tutto se avete qualche problema.

VERGINE

Grande anno per la Vergine, ma bisogna sfruttare le possibilità e uscire di casa. A volte gli appartenenti al segno hanno un grande senso del pudore e si mettono all'angolo. Un anno importante anche per dare spazio a nuovi progetti. Anno buono per sposarsi o convivere. Aprile e maggio sono mesi in cui bisogna fare delle scelte diverse.

SCORPIONE

Soddisfazione generale per lo Scorpione. Si inizia molto bene perché proprio nel corso dei primi mesi ci saranno delle proposte molto importanti e interessanti. Qualche problemino, invece, per i mesi estivi, agosto e settembre, che saranno comunque di forza per i sentimenti. «Se avete un progetto in ballo per il vostro amore non escludo cambiamenti di vita», dice Fox.

ACQUARIO

Gli ultimi quattro mesi per gli appartenenti a questo segno sono stati molto pesanti. Il 2020 parte con un po' di fatica, ma è bene regolarsi e non perdere del tutto i freni inibitori. «Chiedo un po' di controllo per quanto riguarda la forma e poi sarà il caso di rivedere i rapporti di coppia», spiega Fox. Un anno in cui si asciugano le situazioni e in cui «Bisogna tagliare i rami secchi». Per l'Acquario si salvi chi può.

CANCRO

I primi mesi dell'anno sono ancora caratterizzati dall'opposizione di Giove e Saturno, ma in primavera ci saranno i veri cambiamenti. Il motto che potrebbe caratterizzare il 2020 è secondo l'astrologo “Ripartiamo da zero”. Nei mesi cruciali, da aprile a giugno, ci saranno contratti da rivedere perché certe situazioni non piacciono più. I sentimenti sono un po' allo sbando all'inizio dell'anno perché si è legati a qualcuno che è già impegnato o perché avete deciso di stare per conto vostro. Uno dei mesi più belli sarà quello di agosto, ideale per sbloccare situazioni di tipo legali. Grandi novità a dicembre quando Saturno non sarà più contro.

