Passione pancake (anche in Italia): sei ricette per gustarli in modo gustoso e originale

La passione per i pancake contagia anche l'Italia. Nati in Inghilterra, i dolci a base di farina, latte, uova, zucchero (e un pizzico di sale) si sono guadagnati un posto anche nella nostra colazione, tanto che, in occasione del Pancake Day, il 16 febbraio, anche un colosso come Barilla ha deciso di lanciare i suoi pancake Mulino Bianco e rivelare sei gustose ricette per gustarli in modo originale. In Italia, secondo una ricerca Nielsen, sono oltre quattro milioni gli amanti del pancake. Siamo abituati a vederli accompagnati da burro, sciroppo d’acero e panna ma la versatilità e il sapore dei pancake permettono di ampliare il raggio di accostamenti culinari e dar vita a delle pietanze ricche, gustose e diverse tra di loro.

Ecco le sei ricette ideate da Academia Barilla:

PANCAKE CON COMPOSTA DI MELE E NOCI, CON CANNELLA E ZENZERO

Ingredienti per 2 persone:

2 Pancakes

1 mela biologica

20g di zucchero

10g di burro

10g di uvetta

2 mezze noci

Un pizzico di cannella in polvere

Succo di zenzero

Succo di mezzo limone

Preparazione:

Lavare accuratamente le mele, tagliarle a cubetti di 1cm e saltarli in padella con una noce di burro, metà dello zucchero e un poco di succo di limone. Aggiungere l’uvetta reidratata, la granella di noci e un pizzico di cannella in polvere. Caramellare leggermente, aggiungere un poco di suco di zenzero e versare sui Pancake Mulino Bianco.

Consiglio:

Accompagnateli con una tazza di caffellatte.

PANCAKE CON MOUSSE DI RICOTTA, BANANE E COCCO CON KIWI E MORE

Ingredienti per 2 persone:

2 Pancakes

1 banana

1 kiwi

More

50ml di panna fresca

100g di ricotta di pecora

25g di polpa di cocco grattugiata

20g di zucchero a velo

1 foglio di gelatina da 2,5g

Preparazione:

Mettere a bagno il foglio di gelatina in acqua fredda. Nel frattempo, unire la ricotta con lo zucchero e la farina di cocco, fino ad ottenere una crema liscia. Scaldare 50ml di panna, far sciogliere la gelatina strizzata ed incorporarla alla ricotta. Montare la panna rimasta ed incorporarla dolcemente al composto.

Tagliare le banane a rondelle e farcire i pancake spalmando uno strato di crema di cocco, disponendo le rondelle di banane. Lasciare rapprendere la crema in frigorifero, unire la frutta e decorare a piacere.

Consiglio:

Accompagnateli con una tazza di tè o caffè.

PANCAKE CON YOGURT, MIELE E FRUTTA SECCA

Ingredienti per 2 persone:

2 Pancakes

50g yogurt bianco greco

Miele

5 noci

Una manciata di nocciole

Preparazione:

Stendere lo yogurt sopra il pancake, aggiungere la frutta secca sgusciata e guarnire con il miele.

Consiglio:

Accompagnateli con una tazza di tè o caffè.

PANCAKE CON PESCHE CARAMELLATE E AMARETTI CON SCIROPPO D’ACERO

Ingredienti per 2 persone:

2 Pancakes

1 Pesca Noce Bio

10g di zucchero

5g di burro

Succo di mezzo limone

Amaretti sbriciolati

Sciroppo d’acero

Preparazione:

Lavare le pesche, denocciolarle e tagliarle a fette alte 1cm, mantenendo la buccia.

Fare fondere il burro con lo zucchero e saltare le fette in padella, aggiungendo qualche goccia di succo di limone. Disporre i pancake nel piatto, adagiare sopra le fette di pesca e cospargere di amaretti sbriciolati.

Se piace, aggiungere un filo di sciroppo d’acero.

Consiglio:

Accompagnateli con un caffè.

PANCAKE CON FRAGOLE E LEMON CURD

Ingredienti per 2 persone:

2 Pancakes

2 tuorli d’uovo

2 limoni (da cui ricavare succo e buccia)

40g di zucchero

35g di amido di mais

2 cucchiai di acqua

30g di burro

Fragole

Preparazione:

Per il lemon curd: unire le bucce dei limoni in un pentolino, insieme al succo filtrato. A parte mescolare insieme l’amido di mais e lo zucchero, unire un paio di cucchiai di acqua scarsi fino ad ottenere un composto uniforme. Scaldare il succo di limone unendo la crema di amico di mais e zucchero e cuocere a fuoco basso, mescolando con una frusta a mano. Occorreranno circa 2 minuti per ottenere una crema densa e priva di grumi. Aggiungere i tuorli, continuare a girare su fiamma bassa e cuocere per 1 minuto, sempre mescolando. A fuoco spento aggiungere il burro a pezzettini, mescolare fino a farlo sciogliere. Lasciare raffreddare in frigo almeno 1h prima di utilizzarlo.

Per il pancake: spalmare il lemon curd sul pancake, aggiungendo le fragole (o altra frutta a piacere).

Consiglio:

Accompagnateli con una tazza di tè.

PANCAKE CON CREMA PAN DI STELLE E BANANE

Ingredienti per 2 persone:

2 Pancakes

4 cucchiaini di Crema Pan di Stelle

1 banana

Preparazione:

Disegna una stella golosa di Crema Pan di Stelle, taglia a fettine la banana e decora il pancake con un pizzico di fantasia.

Consiglio:

Accompagnateli con un bicchiere di latte.

Ultimo aggiornamento: 16 Febbraio, 08:00

