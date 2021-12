Pandori, quali scegliere al supermercato? La classifica dei migliori del 2021

Quali sono i migliori pandori commerciali in circolazione? A fare la classifica per il 2021, come ogni anno, è Altroconsumo che ha analizzato vari fattori tra cui il rapporto qualità-prezzo. La valutazione è stata fatta analizzando etichette, peso, le materie prime usate e l'eventuale presenza di microorganismi.

Con una valutazione di 73 punti viene posizionato primo in classifica il Pandoro delle Tre Marie con un prezzo di 11, 73euro, seguito da Esselunga Le Grazie Pandoro – Ricetta Classica, con 70 punti, ma con un prezzo decisamente più economico pari a 3,79 euro. Medaglia di bronzo per il pandoro Maina che sempre con 70 punti scende sotto a quello dell'Esselunga per un prezzo più alto pari a 6,16 euro.

Seguono il Pandoro Melegatti, con un punteggio pari a 68 punti e un prezzo medio di 4,80 euro. Quinto posto per il Pandoro Motta, con punti 66 e un prezzo medio a confezione pari a 5,22 euro. Mentre il Pandoro Bauli con 65 punti e un prezzo di 6,35 euro si colloca al sesto posto seguito da Borsari Pandoro Classico, che ha ottenuto 58 punti e presenta un prezzo medio di 14,55 euro. In coda invece il pandoro Balocco (58 punti, con un prezzo di 3,62 euro).