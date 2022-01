Paolo Fox, l'Oroscopo per il weekend 8-9 gennaio e i consigli per tutti i segni zodiacali

Paolo Fox ha condiviso con il pubblico l'Oroscopo del weekend 8-9 gennaio. Il noto astrologo ha fatto le previsioni per tutti i segni zodiacali per questo fine settimana. Le feste sono finite e il 2022 entra nel vivo con tutti i consigli dispensati in occasione dello speciale de I Fatti Vostri di fine anno.

L'OROSCOPO DI PAOLO FOX PER IL WEEKEND

ARIETE: Il segno sta recuperando dopo due anni difficili, ma nel weekend sono previste incomprensioni in amore. Inoltre, siete un po' stanchi per le problematiche di lavoro, ma luna in arrivo nel segno.

TORO: Giornata di recupero anche per il Toro e i single saranno fortunati. Nel weekend potrà nascere qualcosa di bello per chi è solo da un po' di tempo. Determinazione sul lavoro.

GEMELLI: Questo weekend c'è la Luna in opposizione per il segno del Gemelli e per questo sono agitati, ma niente paura. Gli appartenenti al segno sono forti e godranno di un sabato promettente.

CANCRO: Nel weekend il Cancro deve evitare i contrasti e prendere coraggio. Meglio chiarire cose in sospeso. Prudenza.

LEONE: Nel weekend bella Luna per il Leone, ma tenete a bada l’emotività. C'è troppa ansia sul lavoro e vi aspettano discorsi importanti nelle prossime ore. Il consiglio è essere cauti.

VERGINE: Per la Vergine sono giornate complicate per i sentimenti. Sul lavoro, invece, continuate a essere come al solito, cioè razionali. Nelle prossime ore la Luna non sarà più opposta.

BILANCIA: Conflitti in vista per il segno della Bilancia. Sul lavoro devono sfruttare questo periodo, nonostante nel weekend la Luna sia opposta. Il suggerimento è di fare il punto della situazione sul lavoro.

SCORPIONE: Accordo in sospeso per il segno dello Scorpione. Dovete mettere da parte le diffidenze che vi caratterizzano. Nel weekend l'oroscopo è favorevole soprattutto in amore. Adattamento sul lavoro.

SAGITTARIO: Il Sagittario è stanco e il suo oroscopo ne risente. Nel weekend, tuttavia, cresce la voglia di amare, ma il tutto vi costa troppa fatica su più fronti. Aspettate di recuperare.

CAPRICORNO: Il Capricorno deve regolarizzare un rapporto sentimentale, ma le giornate sono stressanti. L'amore non manca, ma siete poco concreti sul lavoro e nelle altre faccende.

ACQUARIO: Nel weekend discussioni in amore per il segno dell'Acquario. Dovete portare i sentimenti avanti, mentre sul lavoro la situazione è difficile.

PESCI: Positivo l’amore per il segno dei Pesci, ma devono liberarsi di un peso sul lavoro.