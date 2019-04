Martedì 16 Aprile 2019, 19:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Pasqua è ormai vicina e Disney Store invita i bambini a festeggiare insieme! Il 16, 17 e 18 aprile dalle 11 alle 15 i bambini potranno recarsi al Disney Store di Napoli (e in tutti i Disney Store italiani) e prendere parte alla divertente «Caccia alle uova»!Dieci uova cartonate e ispirate ai simpatici peluche Tiny Big Feet saranno nascoste tra gli scaffali, e per trovarle i bambini potranno usare la colorata scheda riepilogativa che verrà consegnata dai Cast Member. Una volta trovate tutte le uova i bambini riceveranno in omaggio l’esclusivo poster dei Tiny Big Feet!