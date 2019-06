La piscina più bella al mondo? In cima a un grattacielo di Londra...

Venerdì 7 Giugno 2019, 15:45 - Ultimo aggiornamento: 07-06-2019 16:11

Il progetto è quello di sistemarla sul tetto di un grattacielo di 55 piani. A 220 metri d'altezza. Una volta finita "sarà la piscina più bella del mondo". Lo assicurano i progettisti dell'"Infinity pool" attesa dagli appassionati di lusso e non solo. La piscina ideata da "Compass Pools" vedrà i primi passi, anzi le prime bracciate, molto presto. Almeno così sperano gli architetti che hanno ideato il luxury hotel che ospiterà questa opera avveneristica. Invece del vetro, la piscina sarà circondata da polimetilmetacrilato che renderà completamente trasparente i bordi e il pavimento. Gli ospiti dell'hotel, alzando in alto lo sguardo, potranno guardare le persone nuotare. E magari giudicare da un'altra angolazione lo stile della nuotata...Sul sito della compagnia si leggono altri particolari del progetto: «Le persone avranno accesso alla piscina attraverso una scala a spirale e una porta simile a quella dei sottomarini. Questo meccanismo si muove dal fondo, permettendo ai nuotatori di salire o scendere dalla piscina. Se avessimo installato delle scale esterne non avrebbero fatto sicuramente un bell'effetto»