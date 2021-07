«Carbone vegetale e frutti rossi», sono gli ingredienti base del fresco e colorato gusto gelato «Pompei».

Nato dall'estro fantasioso di una nota gelateria del Vomero il gelato ispirato all'eruzione del 79 d.C. che seppellì sotto una coltre di lava e lapilli, la città romana di Pompei - da qui il nome e i colori scelti per l'originale gusto gelato - è servito su cono o coppetta, per la gioia degli storici golosi e non solo.