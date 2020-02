Pornhub, nuovo sistema per guardare i video senza essere tracciati

Pornhub e il modo di navigare e vedere video in modalità completamente anonima. A consentirlo è la nota piattaforma a luci rosse, Pornhub, tramite il browser Tor. Il sito ha creato un sistema, definito a specchio, un sito mirror, che permette di naviare senza lasciare tracce e senza essere visti da altri utenti.

Tor (The Onion Ring) è il browser che nasconde l’identità e la posizione dell’utente che lo sta adoperando. In questo modo si neutralizza la possibilità di tracciare l'utente che in questo modo non viene rintracciato e non vengono prese informazioni su di lui. Pornhub si aggiunge quindi a Facebook, Bbc, New York Times e altre realtà che hanno da tempo dei siti mirror Tor accessibili tramite un Onion link.



Per accedere è necessario, ovviamente, avere unSe si dovesse trovare il sistema troppo complesso il sito ha messo a disposizione dei suoi utenti una Vpn gratuita fornendo così una una connessione crittografata che protegge la privacy.

Pornhub ha spiegato che: «La mossa serve a rafforzare la privacy degli utenti, garantire la sicurezza della rete e alleviare le preoccupazioni sulle abitudini di navigazione tra gli utenti lgbt le cui preferenze rimangono criminalizzate in alcuni paesi».

