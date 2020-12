Pornhub, pagamenti bloccati con carte di credito Visa e Mastercard: cosa sta succedendo

Mastercard e Visa hanno deciso di proibire l'uso delle loro carte di credito sul sito per adulti Pornhub, dopo l'inchiesta del New York Times da cui è emerso come sulla piattaforma del colosso del porno online siano reperibili video di stupri e sesso con minori.

La decisione di Mastercard e Visa giunge nonostante i responsabili di Pornhub abbiano annunciato che non consentiranno più agli utenti non verificati di caricare contenuti sul sito. «Le indagini hanno confermato violazioni dei nostri standard che proibiscono contenuti illegali sul sito», afferma Mastercard. Per Visa «stiamo dando istruzioni per sospendere i pagamenti attraverso il nostro network».

