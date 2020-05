Porsche presenta la sua nuova sportiva: in grado di superare i 300 km/h

LEGGI ANCHE

La casa automobilistica tedesca Porsche ha presentato i nuovi modelli della sua classica 911 Targa del 1965, come si evince dal suo sito istituzionale. Si tratta dei modelli 911 Targa 4 e 4S, che possono raggiungere una velocità massima di 300 km/h.I veicoli sono equipaggiati con motori boxer bicilindrici a 6 cilindri, con cilindrata di 3 litri e 370 CV. Questa combinazione dà alla 911 Targa 4 la possibilità di raggiungere 289 km/h, passando da 0 a 100 in 4,2 secondi.: 420 CV, il che riduce il tempo necessario per raggiungere i 100 km/h a 3,6 secondi, raggiungendo una velocità massima di 304 km/h. Entrambi i modelli presentano anche una trasmissione a doppia frizione a 8 marce e trazione integrale.Nel caso del 4S, il modello può anche essere richiesto con un cambio manuale a 7 marce, che è incluso nella versione Sport Chrono. Per la prima volta, i veicoli sono dotati del sistema Porsche InnoDrive, che includono il controllo automatico della velocità adattivo, mentre la funzione Smartlift può essere utilizzata per personalizzare il veicolo, consentendo di regolare l'altezza da terra., che fornisce la stabilizzazione del rollio per ridurre al minimo l'inclinazione laterale in curva.Per quanto riguarda l'esperienza di guida, questi nuovi veicoli offrono il controllo della velocità con regolatore di distanza, assistente cambio corsia, sensori di parcheggio e limitatore di velocità. Infine, una delle caratteristiche più distintive di queste nuove auto sportive presentate da Porsche è il suo sistema di tetto scorrevole, che può essere aperto e chiuso automaticamente in 19 secondi, integrandosi dietro i sedili posteriori. Inoltre, ha un materiale insonorizzante che garantisce un livello minimo di rumore.