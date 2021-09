Castellammare: attracca Cloudbreak, lo yacht con balcone per dormire sotto le stelle

Un altro yacht di lusso attracca allo Stabia Main port. Si tratta dell'imbarcazione del banchiere russo Svetakov, Cloudbreak(il cui nome trae ispirazione da un'onda famosa alle isole Fiji, conosciuta dai surfisti di tutto il mondo)costruito in un cantiere tedesco con tutti i lussi delle imbarcazioni che girano il mondo.

Tra le curiosità della nave superaccessoriata, la suite con un balcone e terrazza per dormire sotto le stelle, una torre di osservazione “nido d’aquila” e un salotto giardino d’inverno, per osservare le bellezze naturali quando si attraversano i ghiacciai o i paesaggi della Papua Nuova Guinea. Questa zona può essere chiusa e riscaldata o aperta a seconda della destinazione.

Nello ski room si trova tutto l’occorrente per vivere al meglio una vacanza in montagna, dagli sci al vestiario e non manca nemmeno un living con camino. I 22 membri dell’equipaggio sono a disposizione degli ospiti, al loro servizio trattamenti di bellezza, massaggi, agopuntura o sessioni di allenamento personale nel centro benessere collocato sul ponte inferiore. A bordo inoltre accanto all'Explorer vessel, due tender e ogni genere di giochi d'acqua, barche a vela incluse, c’è l’eliporto che, quando non è occupato dall’elicottero, può essere convertito in pista da ballo con sistema audio e luci.