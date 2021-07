Turismo, Brindisi pronta per camminatori della via Francigena: approvato percorso per la valorizzazione

Il gruppo di centinaia i camminatori e ciclisti che il 16 giugno scorso hanno avviato il percorso che li porterà da Canterbury a S. Maria di Leuca, toccherà il capoluogo messapico nelle date del 13 e il 14 ottobre 2021. Brindisi si farà trovare pronta per accoglierli. Oggi la giunta comunale ha approvato il percorso proposto per la via Francigena del Sud, impegnandosi a valorizzare il tratto che attraversa il territorio del Comune di Brindisi lungo la litoranea nord.

Il tracciato che sarà percorso dai pellegrini - riferisce una nota del Comune - è stato predisposto in collaborazione con l'architetto Mina Piazzo. Il cammino si attesta lungo la dorsale della litoranea nord di Brindisi ma lascia spazio a deviazioni, consentendo di attraversare luoghi ad alta valenza naturalistica, di percorrere sentieri rurali, di conoscere località riqualificate dall'amministrazione comunale di Brindisi, o in corso di riqualificazione. «L'obiettivo raggiungibile con il percorso proposto - ha dichiarato la vicesindaco Elena Tiziana Brigante che è anche assessore ai Lavori pubblici ed alla Mobilità -.è duplice: da una parte, attraverso le deviazioni, si creano le condizioni per limitare la percorribilità lungo la litoranea nord, aumentando il livello di sicurezza dei camminatori; dall'altra si induce gli stessi viaggiatori ad approcciarsi a luoghi ad alta valenza storica, culturale e paesaggistica. Vogliamo far scoprire l'area costiera a nord della città per aumentare la reputazione turistica di Brindisi. Ô questo il caso dell'area verde in località Sbitri, della zona di Punta del Serrone, della spiaggia pubblica di Cala Materdomini e del SIC di foce Canale Giancola».

