Reggiseno di radicchio per promuovere il consorzio di Chioggia: «Buono da mangiare», bufera sullo spot sessista

CHIOGGIA - Il consorzio Igp che promuove il radicchio di Chioggia, la famosa "rosa di Chioggia", per la nuova pubblicità ha utilizzato un reggiseno fatto di radicchio indossato da una modella, accompagnato dalla scritta: "Un radicchio da mangiare".

Ma il nuovo spot non è piaciuto ad alcune femministe che oltre ad accusare il direttore del Consorzio per questo spot sessista, hanno scritto al sindaco di Chioggia, Alessandro Ferro, chiedendo che la pubblicità fosse immediatamente cancellata: «Le donne ancora una volta sono ogetto del desiderio sessuale maschile, è una pubblicità offensiva per le donne ma anche per l'intera città di Chioggia».

Ultimo aggiornamento: 14:33

