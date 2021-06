Robothlon vince il secondo bando di Librerie Feltrinelli: al via la campagna di crowdfunding pre-order su Produzioni dal Basso

Si è conclusa la selezione dei progetti presentati a seguito del secondo bando lanciato da laFeltrinelli su Produzioni dal Basso - prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation - per il miglior gioco da tavolo da cofinanziare in crowdfunding. Come per la prima edizione dell'iniziativa, anche questa volta c'è stata grande partecipazione, con oltre 100 candidature pervenute.

Dopo il grande successo di Aster - il gioco vincitore della prima call for ideas di laFeltrinelli - il progetto selezionato dal secondo bando è Robothlon, un innovativo gioco da tavolo di gestione dadi che coinvolge da 2 a 5 giocatori, impegnati a gareggiare con il proprio robot in rocambolesche competizioni sportive.

Vere e proprie Olimpiadi tra robot, dove struttura narrativa e gameplay si affiancano efficacemente senza soluzione di continuità, con una grafica cartoonesca e originale: elementi che hanno convinto la giuria di Librerie Feltrinelli impegnata nella selezione dei progetti.

In Robothlon è possibile manipolare i risultati ottenuti con il lancio dei dati attraverso diverse combinazioni di carte e abilità, riuscendo così a trasformare le più dure débacle in eccezionali successi.

A inizio partita si estraggono le Gare, che prevedono il superamento di alcune prove, con l'obiettivo di ottenere il numero maggiore possibile di Medaglie. Inoltre, è possibile rendere il proprio Robot ancora più competitivo installando nuovi Upgrades, aumentare il punteggio raggiungendo i Target previsti e superare le difficoltà che possono sorgere durante la gara attuando i Program. Al termine di 5 turni di gioco, risulterà vincitore il giocatore che avrà ottenuto il maggior numero di Medaglie, che diventerà quindi campione dei Robothlon.

Il gioco è un progetto di Abracadula, un gruppo di lavoro formato da Gianluigi Pucciarelli (ideazione e sviluppo), Mario Berillo (illustrazione) e Silvia Scaccuto (grafica); una realtà impegnata a mettere in rete le competenze relative a giochi da tavola, libri illustrati e fumetti nel territorio di Potenza (Basilicata).



Robothlon potrà ora accedere all’opportunità di cofinanziamento da parte di laFeltrinelli: se riuscirà a raggiungere il 50% dell'obiettivo economico prefissato in crowdfunding, infatti, Librerie Feltrinelli coprirà la rimanente metà del budget e distribuirà in esclusiva il gioco per un anno in una selezione di Librerie Feltrinelli d'Italia e sui siti www.lafeltrinelli.it e www.ibs.it. Sarà possibile ottenere il gioco in anteprima con premi e ricompense speciali pre-ordinandolo su Produzioni dal Basso.