La solidarietà nel «pignatiello»: a Marigliano la Sagra dello gnocco

Sabato 11 Maggio 2019, 17:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando la solidarietà incontra gli antichi sapori nasce la sagra dello gnocco nel pignatiello. A Marigliano stasera e domani nel piatto, anzi nel pignatiello, oltre al gusto degli gnocchi fatti a mano da un centinaio di volontari, coordinati dalla sapienza delle anziane mariglianesi, si potrà mettere una dose di amore per il prossimo.Il ricavato delle due serate e del pranzo domenicale (quest'ultimo solo su prenotazione e già sold out) sarà devoluto ai missionari della Divina Redenzione di padre Arturo D'Onofrio. Da dieci anni, infatti, la manifestazione è tutta rivolta alla realizzazione di opere umanitarie nei Paesi dove è presente la comunità fondata da padre Arturo che a Marigliano, nell'Istituto Anselmi (sede della sagra), ha una sua storica rappresentanza.L'iniziativa, nata come "ex voto" per la Verdine del Carpinello di Visciano, si è negli anni strutturata fino a diventare un momento di grande aggregazione, oltre a rappresentare il giusto modo per tramandare l'arte bianca dai più anziani alle generazioni nuove.Stasera e domani si potrà gustare lo gnocco preparato a mano nel pignatiello, panino con porchetta, salsiccia o fettina di maiale con contorni fatti in casa, patatine fritte, caciocavallo impiccato, soffritto di maiale, vino e bibite.Il programma completo della sagra è su https://www.facebook.com/events/290247088576799/