Bruschette e sapori natalizi, così si festeggia il weekend nei borghi italiani

Giovedì 6 Dicembre 2018, 16:44 - Ultimo aggiornamento: 06-12-2018 17:05

Olio extravergine di oliva, mercatini, mandorlato e torrone: è ciò che attende nel weekend gli amanti delle gite fuori porta in quattro caratteristici borghi della Penisola.A partire da Canino, il paese in provincia di Viterbo che produce da tempo immemorabile un olio extravergine di oliva tra i più pregiati d’Italia: un’occasione per assaggiarlo la darà la Sagra dell’Olivo, in programma dal 7 al 9 dicembre con il suo ricco programma di assaggi, intrattenimenti, spettacoli teatrali e rievocazioni storiche. Sarà possibile degustare l’olio novello - oltre che nei ristoranti tradizionali - anche nei tipici cantinoni aperti per l'occasione e nello stand della bruschetta, conoscerne da vicino il processo di produzione con le visite guidate all’interno dei frantoi, acquistarlo presso gli stand degli oleifici e gustarlo sulla bruschetta più grande del mondo; e non mancheranno le dimostrazioni di raccolta delle olive, gli assaggi guidati dell’olio nuovo e le degustazioni, tra le quali spicca il gelato all’olio di oliva! A fare da contorno all’oro verde dell’Alto Lazio saranno poi tanti imperdibili eventi e intrattenimenti adatti ai visitatori di ogni età: è il caso dei mercatini artigianali e degli spettacoli itineranti del venerdì; oppure, il giorno successivo, delle visite guidate al Museo della ricerca archeologica di Vulci-Canino e della sfilata del corteo Paolo III di Canino; e ancora degli spettacoli medievali, del torneo dell’olio, della degustazione del gelato all’olio di oliva e dei fuochi pirotecnici che nella giornata di domenica chiuderanno i tre giorni di festa.Da Viterbese alla provincia di Rieti, Greccio – il borgo dove San Francesco d’Assisi diede vita al primo Presepe al Mondo – è diventato il “Borgo del Natale” con i tradizionali Mercatini, dove viene proposta la formula delle casine di legno con decine di espositori: artigianato, presepi artistici, idee regalo, prodotti tipici; e sarà festa anche in tavola, con gli stand gastronomici che proporranno le ricette tipiche della tradizione e faranno da cornice al bellissimo borgo medioevale. Un piccolo gioiello da scoprire nel corso delle visite guidate, mentre ad attendere i più piccoli ci sarà il villaggio di Babbo Natale con i suoi elfi. I Mercatini animeranno Greccio fino al 6 gennaio, con un ricco programma che già l’8 dicembre proporrà due imperdibili appuntamenti: il presepe di sabbia realizzato dai maestri di Lignano Sabbiadoro e “Il borgo in candela”, con l’intero paese illuminato solo da luci naturali e candele.I sapori tipici di questo periodo saranno protagonisti anche in provincia di Brescia e di Verona. L’8 e il 9 dicembre tornerà a Carpendolo la Fiera del Torrone: si tratta di un evento che ripercorre una tradizione risalente alla seconda metà del settecento, quando da Cremona, ogni anno, arrivavano nel paese lombardo gli ambulanti per vendere le loro prelibatezze. Anche in questa edizione le vie del centro storico saranno impreziosite da bancarelle e casette di dolciumi, con torroni confezionati in tutte le regioni d’Italia, caldarroste, vin brulè, specialità agroalimentari, articoli dell’artigianato, hobbistica e manufatti tipici del Natale. Negli stessi giorni a Cologna Veneta fraintrattenimenti musicali, spettacoli folcloristici e mostre d’arte sarà festa in onore del mandorlato, una delizia a base di miele, albume d’uovo, zucchero e mandorle sbucciate. Nel centro storico sarà possibile degustare e acquistare il mandorlato e le squisite tipicità della zona presso i numerosi banchetti allestiti per l’occasione, dove ci sarà spazio anche per il radicchio, altra perla della tradizione gastronomica locale.Poi giusto qualche giorno di attesa e si ritornerà nel Lazio per un’altra festa all’insegna dell’oro verde: l’olio extravergine di Monteleone Sabino (Rieti) - che ancora oggi si ottiene con la lavorazione “a freddo” e con la cura maniacale di una volta - sarà il protagonista assoluto il 16 dicembre della Sagra della Bruschetta.