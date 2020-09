Salmone affumicato ritirato per rischio microbiologico: il lotto da non consumare

Un lotto di salmone norvegese affumicato è stato ritirato dai supermercati per rischio di contaminazione microbiologica. Il lotto da non consumare è targato SA6621920, a marchio Primia, prodotto da Sicily Food srl, con sede in via Miniera Mintini, Aragona (Agrigento). Il motivo del richiamo, specifica in una nota il Ministero della Salute, è «presenza di Listeria monocytogenes». Il salmone, in confezione dal peso di 100 grammi, ha come scadenza il 15/09. Gli esperti consigliano di non consumare il prodotto e di riportarlo al punto vendita.

Ultimo aggiornamento: 13:42

