Il salume più caro d'Italia? Si fa a Roma: è una bresaola da 400 euro al chilo

Ultimo aggiornamento: 20:44

Ilpiù caro d'Italia? Si fa aconed è unada 400 euro al chilo. Lache la produce ha una storia di cinquant'anni e un'attività a conduzione familiare. Unpubblicato dal sito Braciamiancora spiega tutte le fasi della preparazione, dalla carne cruda di Kobe (specialità gastronomica giapponese) fino al condimento in salamoia e alla stagionatura di circa quattro mesi.La bresaola pronta ha un prezzo proibitivo, ma il titolare dellaspiega: «La possiamo vendere a tutti, anche a fette, o spedire in giro per l'Italia».Le carni più pregiate a livello mondiale, infatti, sono quelle dei manzi nati in Giappone e - precisamente - nell’area della città di Kobe.Le carni disono famose non solo per il gusto, ma anche perché ipocaloriche. L’alta percentuale di grassi insaturi, l'acido oleico e linoleico sono dovuti alla selezione genetica nei secoli e all’isolamento nel territorio del Giappone. La bresaola di questo tipo di carne, dunque, è più leggera di quella a cui siamo abituati e ha un sapore delicato. Come salume è tra i più sani e ricercati.