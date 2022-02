San Valentino, boom delle ricerche di lingerie: spopolano corsetti e perle. E le influencer si "scoprono"

San Valentino è alle porte, e pare proprio che sarà abbastanza hot. Sui social le influencer si scoprono da settimane e le ricerche di lingerie, regali e mete per cene e week end romantici si impennano per l'occasione. Ma cosa indosseremo per la festa più romantica dell'anno?

Tra pizzo e corsetti

Secondo il report di Stylight la ricerca di intimo ha visto un incremento del +161% durante la prima settimana di febbraio. Il mood del San Valentino 2022 è "lingerie e perle" (+60% di clic per le collane). Ma a farla da padrone sono i corsetti, il capo più cercato con ben il 381% di ricerche, seguiti a ruota da body in pizzo (+171%) e calzamaglie nere trasparenti (+155%).

Sceglie il body in pizzo anche Chiara Ferragni, che come altre influencer promuove sui suoi social la collezione Intimissimi, declinandola in "versione quotidianità": bralette che spunta sotto il cardigan, look vedo non vedo e simili. Da Los Angeles anche Elisabetta Canalis posa in lingerie per San Valentino con reggiseno a fiori con perline sempre Intimissimi. Rosso fuoco invece il set firmato proprio dal brand Ferragni.

Bella Hadid e Giulia De Lellis

Victoria's Secret sceglie come testimonial Bella Hadid per una capsule collection speciale tra completi con dettagli in strass abbinati a reggicalze ma anche rosa fucia e pigliami in seta con prints a cuore. E mentre Petit Bateau punta sulla comodità dell'homewear con canotte e babydoll 100% cotone con cuori rossi, Tezenis spazia dai completi tutti in trasparenza con cuoricini neri e bretelle di strass a pigiami in felpa sui toni del rosa e grigio (con tanto di foto sexy della testimonial Giulia De Lellis).