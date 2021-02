San Valentino, idee regalo per lui e lei: le migliori offerte su Amazon

San Valentino, la festa degli innamorati, è ormai alle porte. Il 14 febbraio si avvicina, ma c'è ancora tempo per fare un romantico regalo al proprio partner. Amazon, da sempre attento a tutte le ricorrenze e festività, ha lanciato il negozio di San Valentino, una vetrina dedicata alla giornata più romantica dell'anno: sorprendere il vostro lui, o la vostra lei, non è mai stato così facile. E con Amazon Prime diventa tutto ancora più semplice, grazie alla consegna gratuita e i tempi d'attesa ridotti: il consiglio è di usufruire del mese di prova gratis per testare tutti i vantaggi del programma.

Idee regalo di San Valentino per lei: scopri le più belle su Amazon

I fiori sono un grande classico di San Valentino. Ma avete mai pensato di regalare una rosa che duri "per sempre"? Gomyhom Rosa PRO è un vero fiore, essiccato e trattato per durare a lungo, placcato in oro 24 carati: su Amazon potrete regalarlo alla vostra dolce metà a un prezzo super conveniente.

Il braccialetto tennis simboleggia un amore importante, l’amore della vita che non avrà mai fine: viene chiamato anche eternity bracelet dato che la sua tipica chiusura a scomparsa lo rende un bracciale senza inizio e senza fine. Su Amazon, in occasione di San Valentino, potrete donare al vostro partner Swarovski Braccialetto Tennis Delux, in vendita a un prezzo imperdibile.

Elegante, utile ed essenziale, il portafoglio Tommy Hilfiger Johnson CC And Coin Pocket è il regalo perfetto per sorprendere il vostro lui nel giorno di San Valentino. Su Amazon potrete farlo arrivare direttamente a casa vostra a un prezzo speciale. E se volete aggiungere un tocco in più, perché non abbinare anche lo zaino Tommy Hilfiger ESSENTIAL BACKPACK in offerta in occasione della festa degli innamorati?

