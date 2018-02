San Valentino Stories, cioccolato per tutti per la prima del film

Lunedì 12 Febbraio 2018, 20:43 - Ultimo aggiornamento: 12-02-2018 20:43

Il 14 febbraio arriva nelle sale cinematografiche San Valentino Stories un lungometraggio in tre episodi, diretto da tre giovani registi napoletani, Antonio Guerriero, Emanuele Palamara, Gennaro Scarpato, soggetto di Alessandro Siani. Tre episodi, tre storie d’amore ambientate a Napoli. Nel terzo episodio e precisamente “L’Isola di cioccolata” ambientato nell’Istituto penale per minorenni di Nisida, Vincenzo Mennella è il Maestro Pasticciere giudice della competizione che vede 7 giovani detenuti realizzare dolci al cioccolato.«È stata un’esperienza che ci ha appassionato, che ci ha fatto conoscere la realtà di Nisida e di come il nostro lavoro può cambiare il futuro di un ragazzo. San Valentino Stories è il nostro modo di festeggiare San Valentino e mercoledì 14 febbraio saremo in alcune sale alla prima con le nostre tavolette di cioccolato per tutti»-Genuinità e tradizione, selezione attenta delle materie prime e ingredienti 100% naturali sono la filosofia produttiva di casa Mennella, pasticcieri a Torre del Greco dal 1969. Semilavorati e scorciatoie produttive sono bandite. Uova fresche, rotte una ad una ancora a mano; latte intero, burro, mandorle fresche della Puglia, nocciole di Giffoni, lamponi e fragoline del Cilento, noci e limoni di Sorrento, cioccolato fondente sono solo alcuni degli ingredienti utilizzati ogni giorno per creazioni di tipica tradizione napoletana come le sfogliatelle o le code di aragosta, lavorate ancora a mano.