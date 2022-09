Scacchieri, il biscotto Mulino Bianco è il primo a sbarcare su Twich

Per Scacchieri, il primo biscotto in Italia a sbarcare su Twitch, Mulino Bianco presenta una innovativa gaming experience che permette di giocare e vincere premi. A partire da venerdì 9 settembre, per tre serate, tre streamer di successo come Dario Moccia (fumettista e collezionista), Sara Stefanizzi aka Kurolily (la prima gamer italiana a sbarcare su Twitch) e Claudio Di Biagio (regista, sceneggiatore e autore) si divertiranno a giocare con i quattro mini-games ideati per l’approdo sulla piattaforma dei nuovi biscotti.

La game experience comprende anche un divertente concorso online per vincere premi giornalieri e settimanali, sempre su mulinobianco.it/gioca.

Scacchieri, il nuovo biscotto Mulino Bianco che celebra gli scacchi

Scacchieri è il nuovo biscotto Mulino Bianco - leader da oltre 45 anni della prima colazione - che omaggia uno dei giochi più popolari al mondo, gli scacchi. Dal cinema alla tv, dalle competizioni agonistiche alle partite amatoriali, dalla moda al web… è “scaccomania”. Trainata da una recente serie tv di successo, la passione per questo sport corre veloce anche online: solo nel 2020 le ricerche su eBay per ‘Set di scacchi’ sono aumentate del 250% ed è quintuplicato il numero di giocatori sul sito Chess.com, la piattaforma di gioco online leader nel settore con oltre 20 milioni di iscritti.

E con Mulino Bianco il mondo del gioco approda anche tra i biscotti. Scacchieri, lanciati recentemente sul mercato, nascono dall’incontro tra la frolla al caramello, ingrediente sempre più utilizzato ed apprezzato, e quella al cioccolato, perfetto sia da inzuppare a colazione sia come goloso fuori pasto. Questi biscotti sono realizzati senza olio di palma, senza grassi idrogenati, coloranti e conservanti, con farina di frumento, caramello, cioccolato e uova fresche. Un biscotto dalla caratteristica forma a scacchiera che permette ai due gusti di unirsi in una combinazione perfetta, offrendo al palato un’esperienza indulgente e agli occhi la visione di un'elegante simmetria.

«Celebriamo la passione per gli scacchi che coinvolge milioni di italiani, di ogni generazione – commenta Julia Schwoerer, Vice President Marketing Mulino Bianco – Siamo felici di aver saputo intercettare ed interpretare una tendenza in forte crescita, proponendo un biscotto dal gusto nuovo, che mette al centro un ingrediente come il caramello, amato dai giovani e da chi vuole vivere una nuova esperienza di gusto. Il nostro obiettivo è portare nelle case degli italiani bontà e allegria sin dalla colazione, con un biscotto dalla forte personalità. Ma non solo. Con Scacchieri ci siamo aperti al mondo del gaming, trasformando i nostri frollini in videogioco per coinvolgere i nostri consumatori in un’esperienza diversa e divertente».

Gioca con Scacchieri, come funziona il concorso online

Dall’8 settembre al 31 ottobre 2022 basta entrare sul sito mulinobianco.it/giocaper provare a vincere ogni giorno un buono da 50 euro da spendere su Dedicato a Te, l’e-commerce di Mulino Bianco, e partecipare all’estrazione settimanale di una esclusiva box Scacchieri personalizzata da un diverso influencer. Quattro i mini-games disponibili su cui mettersi alla prova, divertendosi ad “acchiappare” gli ingredienti, a “rincorrere” il caramello fuggente, ad “incastrare” il cioccolato in un divertente tetris o a fare scacco in poche mosse.

Link al regolamento completo: www.mulinobianco.it