Sesso dopo la pandemia, le linee guida di New York: «Sì alle orge, ma all'aperto. Evitate i baci»

Dopo la pandemia in America arriva la cosiddetta “Slutty summer”, un’estate.. lasciva in cui finalmente, dopo i tanti divieti, si può tornare a stare insieme a toccarsi. E a riguardo il Dipartimento della Salute di New York ha voluto dare qualche consiglio sul sesso ai viziosi cittadini…

Le linee guida della città di New York sul sesso estivo raccomandano come primo passo la vaccinazione per giocare sul sicuro e potersi divertire fra le...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati