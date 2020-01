Più sesso se fate le pulizie insieme, lo studio: «L'uomo che 'spolvera' è più eccitante»

Pulire casa è un incubo? La sola idea di tornare a casa e dedicarsi alle faccende domestiche spaventa? Il risultato di uno studio potrebbe spingere inaspettatamente a prendere la scopa con più entusiasmo. Sembra, infatti, che le coppie che fanno le pulizie insieme facciano più sesso. Indubbia è la complicità che si crea in queste occasioni, ma soprattutto vengono meno i sentimenti di disapprovazione se il partner fa la sua parte nel nido d'amore di entrambi.

Condividere le pulizie aumenta la soddisfazione donando una vita sessuale più appagante, stando ai risultati di uno studio condotto dai ricercatori dell’Università di Alberta, in Canada. E i rapporti aumentano. Con San Valentino alle porte, dunque, perché non regalare un'aspirapolvere? Se si sogna di concludere la serata in modo sexy bando alle costose cene afrodisiache. Meglio una sessione di pulizie insieme. Con il vantaggio di una casa splendente.

Matt Johnson, professore di ecologia familiare nel dipartimento di ecologia umana dell’Università di Alberta, ha condotto lo studio su 1338 coppie tedesche e analizzato i dati. Il suo studio ha sfatato il mito secondo cui un uomo che lava i piatti e fa la lavatrice è poco virile con la conseguenza di rapporti sessuali poco frequenti. Ribaltati, dunque, i risultati di uno studio del 2012, che mal si conciliavano con l'esperienza di Johnson come terapeuta di coppia.

Sembra che le donne trovino particolarmente eccitante “l’uomo che spolvera”. «Una divisione del lavoro domestico - spiega l'esperto - percepita come equa garantisce, per entrambi i partner, un senso di rispetto reciproco nello svolgere i compiti della quotidianità. Svolgere le faccende domestiche può o meno essere divertente, ma sapere che anche il partner sta facendo la sua parte previene sentimenti di disappunto e amarezza, creando i presupposti per un (soddisfacente) incontro sessuale». Le coppie più avvantaggiate, in tal senso, sembrerebbero quelle della generazione Millennial, considerata la più pulita di sempre, come rivela un sondaggio condotto da AppliancesDirect.co.uk su 1.042 adulti nel Regno Unito.

Ultimo aggiornamento: 11:29

